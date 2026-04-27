Campofranco. al via i lavori per far rifiorire il centro storico in via Ippolito e via Petix

CAMPOFRANCO. Aperto il cantiere da 200.000 euro per recuperare le antiche pavimentazioni lungo il percorso della processione di San Calogero, demolire un fabbricato pericolante e creare un varco per i mezzi di soccorso

Sono partiti il 23 aprile 2026 i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Ippolito e Via Petix, due assi viari del centro storico di Campofranco da sempre legati al tracciato della processione del Santo Patrono San Calogero. L’intervento, affidato alla ditta Paglino Vincenzo di Alcamo per un importo di 116.000 euro su un quadro economico complessivo di circa 200.000 euro, si concluderà entro 90 giorni.

Il progetto, redatto dall’Ing. Salvatore Di Giuseppe, risponde a un degrado diffuso delle pavimentazioni storiche: pietre sconnesse, elementi lapidei persi e criticità nel deflusso delle acque meteoriche. Situazioni che da tempo mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, in particolare durante gli eventi religiosi e aggregativi che coinvolgono l’intera comunità.

Tre tipologie di intervento sulle pavimentazioni.

Nei tratti oggi ricoperti da mattonelle di asfalto si posa un nuovo monostrato vulcanico nei toni tradizionali del grigio piombo e del nero, su sottofondo in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata. Dove la pietra lavica storica è ancora presente si procede con un restauro conservativo – pulitura, sigillatura dei giunti e trattamento idrorepellente – per proteggerla e restituirle leggibilità. Nei tratti attualmente in asfalto che nascondono l’antico basolato, la scarificazione riporterà alla luce le pietre originarie, recuperando la pavimentazione storica oggi sepolta.

Un varco per ambulanze e Vigili del Fuoco. L’intervento comprende la demolizione controllata di un fabbricato pericolante, già oggetto dell’Ordinanza Sindacale n. 10 del 14/07/2025. L’abbattimento non eliminerà soltanto un pericolo di crollo: aprirà un passaggio finora inaccessibile ai mezzi di emergenza, che oggi non possono transitare per mancanza di spazi adeguati. Sull’area liberata nascerà un nuovo spazio pubblico con pavimentazione in monostrato vulcanico, panchine e pilastrini in pietra di Modica, ringhiere in ferro battuto e un punto luce modello “Vasari”. Tutti elementi progettati secondo i particolari costruttivi già approvati dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta.

Coerenza con il contesto storico.

Ogni scelta – dai materiali ai colori, dalle ringhiere alle murature in pietra a faccia vista – rispetta le tecniche costruttive tradizionali e i materiali tipici del luogo, per garantire continuità architettonica e valorizzazione paesaggistica del centro storico.

Durante l’esecuzione dei lavori si potranno verificare disagi temporanei alla circolazione. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica di cantiere.