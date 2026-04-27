A Riesi l’asilo nido comunale apre le porte alle famiglie: al via gli Open Day

RIESI. Il Comune di Riesi apre le porte del proprio asilo nido con una serie di giornate dedicate alla scoperta del servizio educativo destinato alla prima infanzia fascia 0-3 anni. Gli Open Day, in programma per i mesi di aprile e maggio, rappresentano un’occasione preziosa per genitori e futuri alunni per conoscere gli spazi, incontrare il personale e conoscere nel dettaglio i servizi offerti.

Le giornate di visita sono programmate per mercoledi 29 aprile 2026, dalle 09:00 alle 13:30, il prossimo mercoledi 06 maggio dalle 09:00 alle 13:30 e giovedi 07 maggio dalle 16:00 alle 18:00 per la fascia pomeridiana.

Durante queste fasce orarie, le famiglie potranno visitare la struttura, osservare da vicino le attività proposte quotidianamente ai bambini e ricevere tutte le informazioni utili in vista delle prossime iscrizioni.

“L’asilo nido è molto più di un semplice servizio. È un luogo di crescita, scoperta e relazione – dichiara ha dichiarato la Vice Sindaco con delega alla Pubblica Istruzione, Daniela Pasqualetto – Offrire alle famiglie la possibilità di conoscere da vicino il nostro nido significa valorizzare la trasparenza e la qualità dell’offerta educativa. Investire nell’educazione della prima infanzia vuol dire costruire il futuro della nostra comunità.”

L’Amministrazione Comunale comunica anche che a breve sarà pubblicato anche l’avviso per l’iscrizione all’anno scolastico 2026/2027, ed invita tutti gli interessati a restare aggiornati tramite i propri canali ufficiali.