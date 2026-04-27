Caltanissetta. L’Asp ha pubblicato nuovi avvisi per formare elenco di operatori economici per future procedure di gara

CALTANISSETTA. L’ASP di Caltanissetta informa che in data 20/04/2026 sono stati pubblicati sul sito istituzionale nuovi avvisi finalizzati alla formazione di un elenco di operatori economici interessati a future procedure di gara.
Requisito territoriale: Le manifestazioni sono rivolte a operatori con sede operativa nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo. Le attività interessate riguardano:
1 Manutenzione, traino, riparazione ed intervento meccatronico sulle autovetture aziendali in uso alle varie UU.OO. Della sede centrale e dei Presidi Sanitari dell’ASP;
2️ Manutenzione, riparazione ed intervento tecnico meccatronico sulle ambulanze aziendali in uso alle varie UU.OO. Della sede centrale e dei Presidi Sanitari dell’ASP.
3️ Servizio di manutenzione, riparazione ed intervento tecnico da gommista per tutti gli automezzi aziendali in uso presso le varie UU.OO. della sede centrale e dei Presidi Sanitari dell’ASP.
Scadenza: 30/04/2026
Modalità di invio: La domanda va presentata esclusivamente tramite l’apposito modulo sulla piattaforma aziendale “Appalti&Contratti”. Per consultare i bandi integrali e scaricare la documentazione: https://www.asp.cl.it/it/bandi-gara-contratti?fbclid=IwY2xjawRcYnJleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeNXLXWY4Aahn-YuDhHssDl3uijmiq0Ye0foHq9owC4rKu942Sqsav9YBQ4zM_aem_jKT17-JBeXtqp5XRU2tB_w. .