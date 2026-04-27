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Caltanissetta. Contributo per l’accesso alle abitazioni in locazione: necessario trasmettere anche un numero di telefono

Redazione

Caltanissetta. Contributo per l’accesso alle abitazioni in locazione: necessario trasmettere anche un numero di telefono

Lun, 27/04/2026 - 18:42

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Il Comune di Caltanissetta informa tutti coloro i quali abbiano trasmesso la richiesta di contributo per l’accesso alle abitazioni in locazione che è necessario, qualora non fosse stato già effettuato, comunicare anche un numero di telefono di riferimento.

Si invitano pertanto i richiedenti:

– a verificare le informazioni trasmesse secondo la modalità richiesta dal Segretariato Sociale del Comune di Caltanissetta e indicata nel seguente avviso: https://comune.caltanissetta.it/it/news/avviso-pubblico-dalla-regione-un-contributo-economico-per-sostenere-i-nuclei-familiari-in-affitto-1977486

– a contattare il Segretariato sociale (telefono: 0934 74745) e indicare il proprio riferimento telefonico.

Senza alcun numero di riferimento, infatti, sarà impossibile procedere con la valutazione dell’istanza.

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