Attività produttive, vertice settore torrefazione. Tamajo: «Un consorzio per rilanciare il caffè siciliano»

Dall’aumento dei costi alla crescente concorrenza industriale, fino all’esigenza di strumenti per sostenere il posizionamento sul mercato delle aziende. Sono alcuni dei punti affrontati durante il confronto con lavoratori e imprese del settore della torrefazione, che si è tenuto oggi nella sede dell’assessorato regionale delle Attività produttive a Palermo.

«La torrefazione – dice l’assessore Edy Tamajo – rappresenta un patrimonio economico e culturale che oggi si confronta con le sfide del mercato. Per questo, il comparto merita attenzione e risposte concrete. È necessario sostenere chi ogni giorno porta avanti questa tradizione, rafforzando le imprese e valorizzando la qualità del nostro caffè».

Nel corso della riunione, l’assessore ha avanzato una proposta operativa per mettere insieme produttori e torrefattori, con l’obiettivo di promuovere qualità, origine e lavorazioni tradizionali: «Dobbiamo costruire un percorso di valorizzazione del settore della torrefazione siciliana, partendo dalla promozione del prodotto e arrivando alla creazione di un consorzio del caffè. Solo facendo rete possiamo rafforzare l’identità del comparto e dare maggiore forza alle nostre imprese sui mercati».

Dall’incontro è emersa, inoltre, la volontà di attivare un tavolo permanente tra la Regione Siciliana e gli operatori, finalizzato a individuare interventi concreti a sostegno del comparto.