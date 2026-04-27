Si fingono soccorritori della Croce Rossa per tentare furto in appartamento, ma vengono scoperti, e uno dei ladri è arrestato dalla Polizia

Si fingono soccorritori della Croce Rossa per tentare un furto in appartamento ma il piano viene scoperto e uno dei ladri viene arrestato dalla Polizia di Stato.

I poliziotti della Squadra Volante, intervenuti dopo la segnalazione di una cittadina, hanno intercettato l’uomo e lo hanno bloccato al termine di un tentativo di fuga in auto e a piedi. Alla guida di un veicolo rubato con targhe false, è stato arrestato per tentato furto in appartamento e mancato arresto all’alt, oltre ad essere denunciato per riciclaggio.