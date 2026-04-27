Campofranco. Finalmente ripartono i lavori al viadotto Milena sulla SS 189

CAMPOFRANCO. Dopo anni di attesa e oltre 496 giorni di ritardo, Anas ha consegnato in via d’urgenza i lavori sul viadotto Milena, al km 39,800 della SS 189 “Della Valle del Platani”, nell’Agrigentino.

A seguito della risoluzione del contratto con la precedente impresa per inadempienze contrattuali, il cantiere riparte con una nuova ditta esecutrice, tempistiche stringenti e un investimento complessivo di 3,9 milioni di euro.

Ultimazione prevista: gennaio 2027. I lavori riguarderanno la SS 189, km 39,800 – Milena (AG) per un importo di 3,9 milioni di euro.

L’amministrazione comunale di Campofranco ha sottolineato: “In questi anni l’attenzione della nostra amministrazione è sempre stata alta su questa problematica, con continui contatti con Anas per sollecitare una svolta. Un impegno che non si ferma qui: continueremo a vigilare affinché i tempi vengano rispettati e quest’opera, ferma per troppo tempo, venga finalmente restituita ai cittadini.

L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha sottolineato che “gennaio 2027 deve essere una data certa, non un’altra scadenza da spostare”. Sulla stessa linea l’ing. Nicola Montesano (Anas Sicilia), che parla di “un tassello importante per la viabilità agrigentina”.Nel frattempo restano in vigore le limitazioni alla circolazione, a tutela della pubblica incolumità.