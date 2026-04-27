Caltanissetta. All’Asp nuovi incarichi per potenziare i servizi sanitari

CALTANISSETTA. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta prosegue con determinazione nel piano di rafforzamento degli organici per garantire la continuità assistenziale e il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Attraverso una serie di recenti deliberazioni, l’ASP ha proceduto al conferimento di nuovi incarichi professionali, con un particolare e significativo investimento di risorse umane presso il Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela.

L’attenzione verso il presidio gelese emerge chiaramente dalle ultime nomine, volte a decongestionare aree critiche e potenziare reparti specialistici d’eccellenza:

• Pronto Soccorso: Per far fronte alla costante pressione sulle emergenze, sono stati conferiti due incarichi libero professionali alle dottoresse Giulia Maria Flavia Evola e Emanuela Castronovo, che presteranno servizio presso il Pronto Soccorso di Gela fino al 30 giugno 2026.

• Cardiologia: Un impulso decisivo arriva per l’area cardiologica con l’ingresso di due specialisti. Il Dott. Salvatore La Rosa (38 ore settimanali) e il Dott. Federico Vancheri (24 ore settimanali) garantiranno la copertura del reparto fino al 30 giugno 2026, assicurando standard elevati di cura per le patologie tempo-dipendenti.

• Hospice e Cure Palliative: La dottoressa Dalia Marotta, la dottoressa Martina Carrubba e il dottor Salvatore Serralunga sono stati incaricati come infermieri (PDS) a tempo determinato per garantire la funzionalità dell’Hospice di Gela e del P.O. S. Elia, assicurando il supporto necessario ai pazienti fragili. •Farmacia: conferito un incarico

a tempo determinato di Dirigente Farmacista presso il Presidio Ospedaliero S. Elia di Caltanissetta al dott. Cufari Salvatore al fine di sostituire il titolare assente.

• Medicina Interna: 4 incarichi Libero – professionali di medico con specializzazione in medicina interna ai dottori Gibilras Rocco, Di Vita Giovanni, Alletto Maurizio e Vancheri Federico;

• Ortopedia e Traumatologia: conferito 1 incarico libero professionale di medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia

fino al 30.06.2026 eventualmente rinnovabile, e comunque non oltre mesi sei dalla data di decorrenza dell’incarico, al Dott. Sentina Alfonso Maria Antonio;

• Anestesia e Rianimazione: conferiti 7 incarichi libero-professionali di medico specializzato in Anestesia e Rianimazione, presso i Presidi Ospedalieri dell’Area Sud (PP.OO. di Gela, Mazzarino e Riesi), fino al 30.06.2026 eventualmente rinnovabili ai dott.ri Tortorici Achille, Alessandra Salvatore, Gargiulo Luca, Maira Salvatore, Paternò Filippo, Ferrigno Salvatore, Caccamo Giuseppe.

Sul fronte della salute materno-infantile, l’ASP ha deliberato il conferimento di 9 incarichi libero professionali per medici specialisti in Ostetricia e Ginecologia. I professionisti opereranno per garantire la piena efficienza operativa dei reparti e dei servizi territoriali:

– Presso il P.O. S. Elia (Caltanissetta): Dott.ri Stefania Pernisco, Luigi Zummo, Michele Maggio, Giuseppa Rita Albanese, Ugo Giuseppe Maria Lo Valvo, Giuseppe Procaccianti e Cesare Giuseppe Farulla.

– Presso i Consultori Familiari: Dott.ssa Patrizia Luigia Maria Costa e Dott.ssa Francesca Sferrazza.

Nell’ottica di una sanità di prossimità, è stato conferito un incarico a tempo indeterminato alla Dr.ssa Maria Bonsangue, specialista in Diabetologia. A partire dal 1° maggio 2026, la dottoressa opererà presso la Casa di Comunità di Riesi per 4 ore settimanali, coprendo una zona carente e fornendo un punto di riferimento essenziale per i pazienti cronici del territorio.