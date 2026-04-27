Caltanissetta, nota stampa PD: “l’ombra” della lottizzazione sulla collina Sant’Anna

Riportiamo integralmente, di seguito, il contenuto di una nota stampa firmata da Ivo Cigna – Responsabile Ambiente PD CL, e Greta Tassone – Segretaria Circolo PD CL.

Suscita preoccupazione la diffusione di voci, sempre più ricorrenti, che danno per certo l’esistenza di contatti tra RAI WAY ed un gruppo di imprenditori per la vendita dei 5000 metri quadri di edifici della stazione radio con annesse pertinenze.

Il Partito Democratico, tramite la deputata Valentina Chinnici e a firma di tutto il gruppo parlamentare PD, ha depositato, nelle scorse settimane, alla Regione Siciliana una interrogazione per fare chiarezza sulla abolizione del vincolo di tutela gravante su tutto il sistema di trasmissione radio.

In tale interrogazione si propone inoltre la tutela delle apparecchiature rimanenti e la valorizzazione dell’intera area di grande rilievo storico e tecnologico trasformandola in un museo delle telecomunicazioni e parco fruibile dall’intera cittadinanza nissena e siciliana.

Il pericolo di lottizzazione, a fronte di una evidente riduzione degli strumenti di tutela sia sugli edifici che sull’area verde della stazione RAI, oggi, senza nessun vincolo a tutela di questi beni storico-culturali e ambientali diventa concreto, considerato anche il fatto che nessuna azione a difesa dell’area è stata intrapresa dalla amministrazione comunale nissena a seguito, purtroppo, dell’abbattimento dell’antenna avvenuto nel luglio del 2025.

In data 9 Febbraio 2026 a firma dei sette Consiglieri di opposizione è stata presentata una mozione al Presidente del Consiglio Comunale di Caltanissetta per impegnare Sindaco Giunta a predisporre gli atti necessari per l’acquisizione al Patrimonio dell’Ente della proprietà dell’area sita sulla collina Sant’Anna ed attualmente di proprietà di Rai Way: tale mozione ad oggi non è stata ancora calendarizzata.

Il Partito Democratico Nisseno e Siciliano assieme a tutte le Associazioni ed a comitati e movimenti spontanei di cittadini continueranno a contrastare, in modo deciso, eventuali azioni di lottizzazione e speculazione.

