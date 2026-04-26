Il “Progetto Cluster in Sicilia” protagonista a Wall Street e a New York: successo internazionale per il modello di sviluppo della filiera ittica e agroalimentare siciliana

Il “PROGETTO CLUSTER IN SICILIA” (Cod. SIOPE U.2.03.03.999 – CUP G95H2200029000 – COR 97577 – CARONTE SI_1_31149) conquista la scena internazionale con un risultato di grande prestigio: la delegazione del Distretto Pesca e Crescita Blu COSVAP è stata invitata a partecipare alla cerimonia del tradizionale “tocco della campana” presso il New York Stock Exchange a Wall Street, simbolo dell’economia globale.Un riconoscimento di altissimo profilo che testimonia il valore strategico del progetto anche a livello internazionale. Il Progetto Cluster in Sicilia per gli Stati Uniti è stato infatti definito esemplare dalla Chase Manhattan Bank del gruppo JP Morgan, sottolineandone la capacità di coniugare sviluppo territoriale, innovazione e internazionalizzazione.La delegazione, guidata dal Presidente, Nino Carlino, e accompagnata dagli avvocati Aldo Ruffino e Marina Maltese, in rappresentanza della La Dolce Sicilia, assieme ad alcuni produttori ed opinion-makers del settore, ha così rappresentato la Sicilia in uno dei contesti più emblematici della finanza mondiale.Nel corso della missione istituzionale negli Stati Uniti, si ricorda inoltre che durante la preview internazionale del progetto, svoltasi il 18 aprile presso la Columbus Citizens Foundation a New York, l’iniziativa ha riscosso ampio successo alla presenza di autorevoli rappresentanti del mondo politico, amministrativo e diplomatico, oltre che della stampa.Tra i presenti, il Direttore Generale del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, Giovanni Cucchiara, che ha espresso vivo apprezzamento per il progetto e per i risultati conseguiti, evidenziandone il valore strategico per il territorio.Numerosi anche gli attestati di stima rivolti al Distretto COSVAP e al Presidente Nino Carlino da parte di importanti esponenti istituzionali e della comunità italo-americana, tra cui l’Ambasciatore italiano all’ONU Giorgio Marrapodi, il Console Aggiunto d’Italia a New York Alessandra Oliva, l’Onorevole Federica Onori, membro della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, la Direttrice della Columbus Citizens Foundation Maria Palandra, la Presidente del Comites di New York Barbara Marciandi e il Responsabile della comunità italo-americana della Cattedrale di San Patrizio Don Luigi Portaruolo.Finanziato con i fondi dedicati ai Distretti Produttivi della Regione Siciliana e promosso dal Distretto Pesca e Crescita Blu COSVAP, con il sostegno di Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive, nell’ambito del PSC Piano Sviluppo e Coesione Sicilia e del POC Sicilia 2014-2020, il progetto si conferma come una piattaforma e-commerce strategica per la valorizzazione delle eccellenze siciliane, con particolare attenzione alla blue economy. Il successo ottenuto negli Stati Uniti rappresenta uno start-up significativo e apre nuove prospettive di cooperazione e sviluppo, rafforzando il dialogo tra Sicilia e mercati internazionali e consolidando il ruolo del territorio come protagonista nei processi di innovazione e crescita globale.