Calcio, sondaggio Izi: 70% italiani contrari a ripescaggio ai mondiali

Il 70% degli italiani è contrario al ripescaggio della nostra nazionale di calcio ai prossimi mondiali, ma uno su tre è comunque a favore, ed una percentuale molto significativa di italiani disposti a scavalcare il merito sportivo con un sotterfugio.

E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, anticipato da Repubblica.it, sull’ipotesi di ventilata in questi giorni di ripescare la nazionale di calcio italiana per i prossimi mondiali al posto dell’Iran. In particolare per 16,2% degli intervistati da Izi “sarebbe un giusto riconoscimento per la nostra storia” sportiva mentre un altro 14,3% ritiene che “non meriteremmo di andare, ma non partecipiamo da troppo tempo” e quindi via libera anche al ripescaggio.

Per quasi 30% degli italiani, però “l’esclusione dell’Iran sarebbe una scelta politica e non dovremmo avallarla” mentre per un altro 40%, sempre secondo Izi, il no sarebbe legato al verdetto del campo che “va rispettato, non meritiamo di partecipare e non sarebbe dignitoso”.