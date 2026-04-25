Spaccio di cocaina a Catania, minorenne arrestato dalla Polizia

Arrestato dalla polizia di Stato, a Catania, un minorenne trovato in possesso di 150 grammi di cocaina che e’ stata sequestrata dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”. Il giovane e’ stato fermato nelle fasi immediatamente successive a un accertamento in un autonoleggio nella zona di corso Martiri della Liberta’. E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno accompagnato al Centro di Prima accoglienza per Minori di Catania. (AGI)
di Redazione 3 Sab, 25/04/2026 - 10:40