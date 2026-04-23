GdiF Caltanissetta, contrasto al traffico di stupefacenti: sequestrati 23 kg di droga e 86mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta in collaborazione con il Comando Provinciale di Agrigento hanno sequestrato circa 23 Kg di hashish e marijuana, oltre a denaro contante per circa 86.000 euro, e arrestato un soggetto nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto del traffico di droga nelle piazze di spaccio nissene e nei limitrofi comuni dell’agrigentino. Le fiamme gialle del Gruppo di Caltanissetta e della Sezione Goa del Nucleo di Polizia economico finanziaria, con la collaborazione della Tenenza di Licata, attraverso preliminari attività di controllo e analisi del territorio, hanno individuato e bloccato, in flagranza di reato, un cittadino originario della Provincia di Agrigento intento a ritirare un pacco presso uno spedizioniere, all’interno del quale sono stati rinvenuti circa 10 kg. di hashish.

Le successive perquisizioni domiciliari permettevano di rinvenire e sottoporre a sequestro circa 86.000 euro in contanti, quale presunto provento dell’attività di spaccio, unitamente ad ulteriori 13 kg di stupefacenti (hashish e marijuana) e materiale per il confezionamento. Il responsabile, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria agrigentina, è stato tratto in arresto e, successivamente, trasferito presso la locale casa circondariale. L’intera operazione ha consentito il sequestro di complessivi 23 Kg di droga destinata alla vendita nelle province di Caltanissetta ed Agrigento, con un potenziale profitto per le locali consorterie criminali, all’atto della distribuzione nelle piazze di spaccio presenti sul territorio, di circa 400.000 mila euro. L’attività svolta dalle fiamme gialle nissene rappresenta un ulteriore importante risultato del costante impegno nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti a presidio della legalità. Si rappresenta dovutamente che per l’indagato vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva.