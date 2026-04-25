Caltanissetta. Gli alunni del King di Caltanissetta protagonisti del Maggio dei Libri con “Nel mondo delle Fiabe”

CALTANISSETTA. Si è tenuto l’evento online organizzato dai docenti dell’Istituto Comprensivo statale “M. L. King” di Caltanissetta, guidato dalla preside prof.ssa Daniela Rizzotto, legato alle iniziative “Da Libriamoci al Maggio” con l’attività “Nel mondo delle Fiabe”, reading di fiabe, in collaborazione con la casa editrice “AG Book Publishing” di Roma. Tale attività è atta stimolare al piacere di leggere.

Il progetto è stato promosso dal Ministero della Cultura, attraverso il Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il filone tematico scelto dai docenti quest’anno porta il titolo “Cantare la bellezza”. Protagonisti assoluti gli alunni delle classi di Scuola Primaria “Michele Abbate”. Questa iniziativa fa parte di un percorso articolato in tre step: Il filo conduttore è stato il libro realizzato dal maestro Salvatore Siina dal titolo “Favole e Fiabe = Emozioni e sentimenti”. Il primo evento “Nel mondo delle Favole” consisteva nella produzione di favole lette dagli alunni del King, esso è stato realizzato il 18 febbraio 2026, per il secondo evento denominato “Giocoemozioniamoci per la giornata della Felicità” sono stati prodotti giochi e poesie su emozioni e sentimenti, esso è avvenuto il 20 di marzo 2026, il terzo evento del 23 aprile “Nel mondo delle Fiabe” verteva nella produzione di fiabe lette dagli stessi alunni.

Quest’ultima data è stata scelta perché coincide con la Giornata Mondiale del Libro e con l’inizio delle attività del “Maggio dei Libri”. Durante gli incontri sono stati ospiti vari autori della casa editrice, i quali hanno avuto modo di leggere passi delle loro opere e di interagire con gli alunni e i loro insegnanti. La scaletta dell’ultimo incontro è stata articolata nel seguente modo: Saluti della Preside prof.ssa Daniela Rizzotto, porti dal delegato Salvatore Siina; Intervento dell’editrice Angela Cristofaro di AG Book Publishing; Presentazione delle opere dell’autrice Enza Clapis, in particolare il silent book “Cettino, il topolino fredddoloso”; Visione di un PPT realizzato da Enza Clapis dal titolo “Rappresentare attraverso le immagini.

L’arte di illustrare: dallo storytelling al silent book”; Come educare alla creatività scrivendo di fiabe; Le fiabe incontrano emozioni e sentimenti; Lettura di alcuni testi tratti da “Favole e Fiabe = Emozioni e Sentimenti”; Coordinamento del docente e autore Salvatore Siina; Lettura di fiabe create dagli alunni dell’Istituto Comprensivo “M. L. King” di Caltanissetta; Riflessioni con gli alunni e gli insegnanti sui contenuti; Saluti finali. Gli alunni delle classi II A, III A, III B, III C, V A, V B del plesso di Scuola Primaria “Michele Abbate” sono stati seguiti dai docenti Elisabetta Garofalo, Salvatore Siina, Claudia Balletti, Carmela Iannello, Lucia Francesca Ferreri, Antonella Alba. E’ stato prodotto e condiviso un e-Book sul lavoro svolto, tale documento sarà scaricabile gratuitamente dal sito della casa editrice. Interessanti i temi sociali trattati.