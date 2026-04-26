Il nisseno Andrea Di Caro, test positivo alla Coppa della Consuma: quarto posto e segnali importanti per la Supersalita

Doveva essere un banco di prova in vista della nuova stagione, si è rivelato invece un segnale forte e chiaro. Andrea Di Caro, due volte campione italiano Supersalita gruppo E2SC Motori Moto, ha inaugurato il suo 2026 alla Coppa della Consuma, andata in scena tra il 25 e il 26 aprile, centrando un eccellente quarto posto assoluto.

Il pilota nisseno, al volante della Nova Proto NP03 Aprilia in versione aggiornata e con i nuovi colori Best Lap, ha sfruttato al meglio l’appuntamento toscano per testare assetto e feeling in vista del Campionato Italiano Supersalita. Un collaudo che ha fornito risposte più che incoraggianti, andando ben oltre le aspettative della vigilia.

Il cronometro parla chiaro: Di Caro ha chiuso la sua prova in 3’26.60, restando a ridosso di un podio composto da nomi di primo piano delle cronoscalate. A imporsi è stato Simone Faggioli con il tempo di 3’19.61, seguito da Franco Caruso (3’23.34) e Mirko Torsellini (3’23.83). Un contesto altamente competitivo nel quale il pilota nisseno ha dimostrato di poter dire la sua.



La Consuma, dunque, si conferma un passaggio fondamentale per preparare al meglio la stagione. Il lavoro svolto sulla vettura e la risposta in gara rappresentano una base solida su cui costruire il prosieguo dell’annata. Il prossimo appuntamento sarà infatti il Trofeo Valcamonica, in programma l’11 maggio, che segnerà l’avvio ufficiale del Tricolore Supersalita.



Il quarto posto conquistato in Toscana assume così un valore strategico oltre che sportivo: non solo un risultato di prestigio, ma la conferma di una competitività ritrovata e di ambizioni che restano alte. Andrea Di Caro riparte da qui, con fiducia e determinazione, pronto a recitare ancora un ruolo da protagonista nel panorama nazionale della velocità in salita.