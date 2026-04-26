Conservatorio Bellini di Caltanissetta: allieva violinista vince primo premio assoluto concorso della città di Caccamo

La piccola violinista Sofia Debilio, frequentante il corso di Formazione misicale di Violino del Conservatorio Statale di Caltanissetta, seguita dal M. Raffaello Pilato, ha vinto il Primo Premio Assoluto, per la sezione ‘Archi’ nel Concorso di Esecuzione Musicale ‘B. Albanese’ di Caccamo. Il giovane talento del Conservatorio nisseno, ha ottenuto il punteggio di 99/100, sopravanzando un cospicuo numero di concorrenti provenienti da diverse parti della Sicilia e non solo. Figlia d’arte, Sofia ha eseguito tutto il concerto per Violino in sol maggiore op. 3 di Antonio Vivaldi e giovedi 30 aprile, parteciperà al concerto riservato ai vincitori del concorso che ha raggiunto la sua ventinovesima edizione.