Caltanissetta. I consiglieri di opposizione hanno votato a favore delle dimissioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio

CALTANISSETTA. Nel corso del consiglio comunale del 22 aprile 2026, tutti i gruppi consiliari di opposizione nelle persone di Annalisa Petitto, Felice Dierna, Calogero Palermo, Roberto Gambino, Carlo Vagginelli, Armando Turturici, Federica Scalia, hanno presentato e votato a favore i due ordini del giorno con cui si sono chieste le dimissioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco. Lo hanno reso noto gli stessi consiglieri di opposizione Annalisa Petitto, Felice Dierna, Calogero Palermo, Roberto Gambino, Carlo Vagginelli, Armando Turturici e Federica Scalia.

Nel corso del consiglio comunale del 22 aprile 2026, tutti i gruppi consiliari di opposizione nelle persone di Annalisa Petitto, Felice Dierna, Calogero Palermo, Roberto Gambino, Carlo Vagginelli, Armando Turturici, Federica Scalia, hanno presentato e votato a favore i due ordini del giorno con cui si sono chieste le dimissioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco che si allegano al presente comunicato.

Con riferimento alla richiesta di dimissioni del Presidente Bruzzaniti, sospeso dai vertici regionali e provinciali del suo partito, Fratelli d’Italia, hanno votato contro le dimissioni i consiglieri comunali di Forza Italia ( Miccichè Gianluca, Fabrizio Di Dio, Giusi Mosca, Laura Naselli, Giovanna Lo Magno), di Azzurri per Caltanissetta ( Angelo Scalia e Giovanna Mule’), di Fratelli d’Italia ( Alessandra Longo, Martina Millaci, Cristian Genovese) del gruppo misto ( Vincenzo Piscopo). Il consigliere Salvatore Mazza di Noi Moderati si è invece astenuto.

Tutti i predetti consiglieri comunali di maggioranza hanno anche votato contro l’ordine del giorno delle dimissioni del Sindaco.