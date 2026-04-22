Caltanissetta, Mirisola: “Nomina di Massimo Dell’Utri motivo di orgoglio per tutta la comunità nissena”

“La nomina di Massimo Dell’Utri a Sottosegretario agli Affari Esteri rappresenta una notizia di grande rilievo per il panorama politico nazionale e, in particolare, per l’area moderata e liberale del nostro Paese. A nome mio personale e nella qualità di referente di Forza Italia per la Provincia di Caltanissetta, desidero rivolgere a Dell’Utri le più sincere congratulazioni per questo prestigioso incarico, che premia un percorso politico fondato su impegno, competenza e visione istituzionale.Assume per noi un significato ancora più profondo il fatto che si tratti di un rappresentante della nostra terra: la sua nomina è motivo di orgoglio per tutta la comunità nissena, che vede riconosciute capacità e valore espressi da un figlio di Caltanissetta in un ruolo di così alta responsabilità.Questa nomina rappresenta inoltre un segnale politico chiaro: l’area moderata, nella quale Forza Italia continua a svolgere un ruolo centrale e determinante, si conferma protagonista nel governo del Paese, capace di esprimere classe dirigente all’altezza delle sfide nazionali e internazionali. È anche il riconoscimento di un lavoro politico coerente, radicato nei territori e orientato a dare risposte concrete ai cittadini.In una fase storica complessa, segnata da delicati equilibri internazionali e da sfide globali sempre più articolate, il ruolo del Ministero degli Affari Esteri assume un valore strategico centrale. Sono certo che Dell’Utri saprà interpretare al meglio questa responsabilità, contribuendo a rafforzare il posizionamento dell’Italia nello scenario internazionale e a tutelare con determinazione gli interessi nazionali.La sua nomina rappresenta anche un segnale importante per tutto il mondo dei moderati, che continua a esprimere figure capaci di assumere incarichi di alto profilo con serietà e spirito di servizio.A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa svolgere il proprio mandato con efficacia, equilibrio e senso delle istituzioni, nell’interesse dell’Italia e degli italiani.” Così in una nota Marcello Fabrizio Mirisola, Referente Forza Italia – Caltanissetta