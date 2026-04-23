Palazzo del Carmine. Consiglio comunale, respinte le due mozioni: tensione in aula e scontro sfiorato tra consiglieri

Si chiude con un nulla di fatto sul piano politico, ma con un clima tutt’altro che disteso, la seduta del Consiglio comunale di Caltanissetta andata in scena ieri sera. Le due mozioni presentate dalle opposizioni – una indirizzata al sindaco Walter Tesauro e l’altra al presidente del Consiglio Gianluca Bruzzaniti – sono state entrambe respinte, con la maggioranza che ha fatto valere i propri numeri in aula.

Un esito prevedibile, alla luce degli equilibri consiliari, ma che non ha attenuato la tensione che ha caratterizzato l’intera seduta. Dopo l’apertura segnata dall’intervento emotivo dello stesso Bruzzaniti, il confronto politico è progressivamente salito di tono durante la discussione delle mozioni, sfociando in diversi momenti di attrito.



Più volte il presidente del Consiglio è stato costretto a richiamare l’aula alla calma e alla serenità, sottolineando la necessità di mantenere un confronto istituzionale adeguato alla delicatezza del momento. Inviti che, tuttavia, non sono bastati a evitare alcune scaramucce verbali e passaggi dai toni particolarmente accesi.

Il momento più critico si è registrato durante uno scontro verbale tra il consigliere Angelo Scalia e, sul fronte opposto, i consiglieri Felice Dierna e Calogero Palermo. Un confronto che ha rischiato di degenerare oltre il piano politico, con momenti di forte tensione che hanno fatto temere il peggio.

Determinante, in quella fase, è stato l’intervento dei vigili urbani presenti in aula, insieme ad alcuni consiglieri comunali che si sono frapposti tra le parti per evitare che la situazione potesse ulteriormente aggravarsi. L’episodio ha segnato uno dei punti più delicati della serata, evidenziando il clima di forte contrapposizione che si respira in questa fase.

Alla ripresa dei lavori, lo stesso consigliere Angelo Scalia ha preso la parola evidenziando di riservarsi la possibilità di presentare querela per quella che ha definito una vera e propria aggressione.

Al di là delle tensioni, l’aula ha comunque portato a termine l’iter previsto, arrivando al voto sulle due mozioni. La prima, che impegnava il sindaco Tesauro a rassegnare le dimissioni per ragioni di opportunità politica legate alle recenti vicende giudiziarie, è stata respinta. Stessa sorte per la seconda mozione, relativa alla posizione del presidente del Consiglio Bruzzaniti.

Le opposizioni, che avevano sottoscritto gli atti chiedendo un’assunzione di responsabilità politica, non sono riuscite a scalfire la compattezza della maggioranza, che ha respinto entrambe le proposte.

La seduta si chiude dunque con un risultato politico chiaro, ma con un clima che resta teso. Le frizioni emerse in aula e gli episodi di tensione registrati confermano come la vicenda continui a rappresentare un punto di forte scontro nel dibattito cittadino, destinato a proseguire anche nei prossimi giorni.