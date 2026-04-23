Caltanissetta, violazione del divieto di rientrare in Italia: Polizia di Stato ha tratto in arresto uno straniero irregolare

CALTANISSETTA. La Polizia di Stato a Caltanissetta ha tratto in arresto un cittadino straniero di nazionalità tunisina per violazione del divieto di rientrare nel territorio italiano. Dagli accertamenti eseguiti dall’ufficio immigrazione della Questura è emerso che l’uomo nel mese di giugno dello scorso anno era stato rimpatriato nel proprio Paese di origine con il divieto di rientrare in Italia per il periodo di tre anni. Lo straniero, incurante del divieto di reingresso, fornendo false generalità ed utilizzando un visto ottenuto fraudolentemente, faceva invece ingresso in Italia lo scorso mese di ottobre e presentava istanza per ottenere il permesso di soggiorno e regolarizzare la propria posizione.

Nel corso dell’istruzione amministrativa sono emerse le irregolarità che hanno portato al rigetto dell’istanza e all’arresto dell’uomo. Dagli atti d’ufficio è, infatti, emerso che l’uomo, già entrato irregolarmente nel nostro Paese nell’agosto del 2020, era stato espulso con provvedimento del Questore di Trapani, con un ordine di lasciare il territorio italiano entro sette giorni. Ordine disatteso dell’uomo che si tratteneva sul territorio nazionale irregolarmente. Mentre era illegalmente in Italia, utilizzando un falso nome, riusciva ad ottenere dallo Sportello Unico Immigrazione un nulla osta al lavoro. Dovendo acquisire il nulla osta in Tunisia lo scorso mese di giugno ha cercato di imbarcarsi con false generalità dal porto di Palermo, ma è stato intercettato dalla Polizia frontiera marittima che lo ha identificato compiutamente rimpatriandolo. Il Gip presso il Tribunale di Caltanissetta ha convalidato l’arresto. La responsabilità dell’indagato, in virtù del principio di non colpevolezza, sarà accertata solo a seguito di sentenza definitiva.