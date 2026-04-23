Serradifalco. Il Comune punta al recupero dei tributi locali non pagati

SERRADIFALCO. Il mancato pagamento dei tributi comunali continua ad essere un fiume di denaro con numeri a 6 zeri che, purtroppo, continua a non finire nelle casse comunali. L’ultimo caso è quello dei 463.632,76 euro di tributi per la Tari (Tassa sui rifiuti) delle annualità 2018 e 2019 che non sono stati pagati.

In particolare, per il 2018 gli atti per omessa o infedele dichiarazione della Tari sono stati 40 per un totale di 31.800,98 euro, mentre per il 2019 sono stati complessivamente 496 gli atti per omesso o parziale versamento della Tari, per un totale che ammonta a 463.632,76 euro. Considerato che nel 2025 la spesa annua del Comune per la Tari s’è aggirata sui 740 mila euro, non si può certo dire che il fenomeno dell’evasione dei tributi comunali sia stato propriamente sradicato. Per altro, per questi tributi, prima della loro iscrizione al ruolo coattivo, sono stati precedentemente emessi i relativi avvisi di accertamento poi notificati ai cittadini. Tuttavia, a questi avvisi, non sarebbe seguito alcun riscontro.

Da qui la fase successiva con il recupero delle somme dovute, maggiorate degli ulteriori interessi moratori e delle spese, in unica soluzione, mediante riscossione coattiva da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a. Il ruolo coattivo per omessa o infedele dichiarazione della Tari 2018 e 2019 è stato già pubblicato dalla stessa Agenzia delle Entrate, per cui, quanto prima, partirà una nuova maxi operazione per il recupero coattivo di queste somme.

Appena qualche mese fa è stata attivata operazione di recupero per mancato pagamento del tributo dell’Imu 2020 e 2021 per 813.200 euro, di cui 406.704 euro per il 2020 e 406.496 euro per il 2021. Con una percentuale di utenti che non ha pagato l’Imu ammontante, in questo caso, ad oltre 950 utenti l’anno.