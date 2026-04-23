Caltanissetta. Il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale in visita al Prefetto

CALTANISSETTA. Il Prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, ha ricevuto in visita istituzionale, presso la sede del Palazzo del Governo, il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, Capitano di Vascello Michele Maltese, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di Porto di Gela, Capitano di Fregata Daniele Curci.

Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima di cordialità e collaborazione istituzionale, sono stati affrontati i principali temi legati alla sicurezza marittima e alla tutela del territorio costiero gelese.

Il Prefetto ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno e la professionalità delle strutture operative marittime, sottolineando l’efficacia delle attività di controllo e vigilanza svolte quotidianamente dalla Capitaneria di Porto per consentire la regolarità e la sicurezza dei traffici marittimi e la tutela dell’ambiente, alla luce delle peculiarità tipiche del territorio di Gela.

Il Direttore Maltese ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione dimostrata e ha rinnovato la massima collaborazione del Corpo.