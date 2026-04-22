Caltanissetta, alla Chiesa San Pietro musica e passione con la rassegna di cori scolastici “Benvenuta Primavera”

La musica, linguaggio universale per eccellenza, ha trovato, lunedì 20 aprile, ancora una volta la sua espressione più autentica nella rassegna di cori scolastici “Benvenuta Primavera”, giunta alla sua seconda edizione e fortemente voluta dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Rita Galfano. L’evento, ospitato presso la Chiesa San Pietro in un clima festoso e partecipato, è riuscito a coniugare talento, passione e spirito di comunità, coinvolgendo studenti provenienti da diverse scuole, ciascuno portatore della propria identità artistica e culturale. Il canto corale si conferma molto più di una semplice attività didattica: rappresenta un’importante occasione di crescita personale e collettiva. I giovani coristi, guidati con dedizione dai loro insegnanti, hanno dimostrato disciplina, sensibilità musicale e una notevole capacità di collaborare in armonia. Il repertorio proposto ha attraversato generi e tradizioni differenti, alternando brani classici a interpretazioni contemporanee. Una varietà che ha reso la rassegna dinamica e coinvolgente, valorizzando le peculiarità di ogni gruppo e mantenendo viva l’attenzione del pubblico.

Lontana da ogni logica competitiva, la manifestazione si è confermata un’importante occasione di incontro e condivisione, nella quale ogni coro ha potuto esprimersi liberamente e ricevere il meritato apprezzamento. Attraverso la musica, infatti, gli studenti sviluppano competenze trasversali fondamentali come l’ascolto, la collaborazione e la gestione delle emozioni, a dimostrazione di quanto sia importante investire nelle attività artistiche all’interno del percorso scolastico. La rassegna è nata lo scorso anno in occasione del venticinquesimo anniversario del Coro Eutherpe del Liceo Manzoni Juvara di Caltanissetta. Il coro è associato da molti anni all’ARS Cori, associazione rappresentata per l’occasione dal Maestro Rosario Randazzo, docente di pianoforte presso il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania e direttore del coro “Don Milani” di Caltanissetta. Nel suo intervento ha sottolineato più volte l’importanza della pratica corale nelle scuole, invitando i dirigenti scolastici a promuoverla sempre più all’interno degli istituti. Alla rassegna hanno partecipato: • la Corale “Note per Crescere” dell’I.C. “G. Carducci” di San Cataldo, diretta da Monica Battaglia e accompagnata al pianoforte dal Maestro Clara Scarlata; • il Coro “M° Salvatore Ragusa” dell’I.C. Caponnetto-Sciascia di Caltanissetta, diretto dai Maestri Marcella Ivana Stringi e Lianaelisa Ragusa; • il Coro “RossArmonia” dell’I.C. Lombardo Radice di Caltanissetta, diretto dal Maestro Angelo Palermo; • il Coro “Singing in Harmony” del Liceo Scientifico e Linguistico “Elio Vittorini” di Gela, diretto dagli stessi studenti e coordinato dalla prof.ssa Donatella Cambiano. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al parroco della Chiesa San Pietro, Padre Rino Alongi, che con entusiasmo ha ospitato la rassegna, contribuendo alla riuscita di un evento che celebra la musica e promuove crescita, condivisione e partecipazione.