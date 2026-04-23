Serradifalco. Democrazia Partecipata 2026: presentato ed approvato un solo progetto

SERRADIFALCO. Un solo progetto da finanziare con i fondi della Democrazia partecipata è pervenuto al Comune entro i termini previsti nel bando. Si tratta di quello riguardante l’idea progetto di destinare i fondi della Democrazia partecipata per la festività del Santo Patrono San Leonardo che a Serradifalco si celebra la seconda settimana di agosto, e in particolare per l’organizzazione e lo svolgimento dello storico concerto del lunedì di San Leonardo.

L’idea proposta consiste nell’utilizzare la somma di 7 mila euro (iva Compresa), cioè dell’intero importo di Democrazia Partecipata a questo scopo. Secondo gli estensori della proposta, tale somma servirebbe infatti per dare ulteriore consistenza ad una festa come quella di San Leonardo che si celebra la seconda settimana di agosto e che solitamente, soprattutto sul piano del richiamo turistico, costituisce un fiore all’occhiello per tutto il territorio comunale serradifalchese poiché, in occasione del Lunedì di San Leonardo, promuove e valorizza l’immagine stessa del paese con l’esibizione di artisti di fama nazionale ed internazionale.

Per altro, una proposta simile negli anni scorsi è stata proposta e accolta venendo finanziata con i fondi della Democrazia partecipata per consentire lo svolgimento del concerto del lunedì di San Leonardo ottenendo un certo successo. La commissione del bando, composta dall’arch. Matteo Lamberti, da Pietro Giumento e Raimondo Burgio, ha pertanto ritenuto di accogliere la proposta progettuale sul piano dell’interesse generale di tutta la cittadinanza.