Evaso armato a Caltanissetta: arrestati due pregiudicati dalla Polizia, sequestrate tre armi

La Polizia di Stato ha tratto in arresto due pregiudicati, denunciati a vario titolo anche per detenzione di munizioni e favoreggiamento. Sequestrate tre armi da fuoco: una pistola P38 calibro 9 con matricola abrasa, un revolver calibro 22 e una Bruni priva di cane, nonché diverse munizioni di vario calibro. Domenica mattina due equipaggi della Polizia di Stato sono intervenuti in via Generale Cascino, presso un’abitazione privata, dove era stata segnalata la presenza di un ventinovenne armato evaso dal suo domicilio di Ragusa. Sul posto sono intervenute le Uopi, unità operative di primo intervento che hanno arrestato il ventinovenne. Contestualmente unità della squadra mobile, della sezione volanti e delle Uopi hanno arrestato un cinquantaduenne comproprietario anche dell’abitazione di via Generale Cascino, che avrebbe favorito l’evasione del ventinovenne.

23aprile #essercisempre #poliziadistato #questuradicaltanissetta #caltanissetta #questura #Polizia #volante #squadramobile #uopi #negoziatore #arresti #poliziagiudiziaria #evasione #favoreggiamento #detenzionearmi #armi #munizioni