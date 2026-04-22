Operazione antimafia nel Nisseno, il Procuratore di Caltanissetta De Luca: “Dall’inchiesta emerge che Musto voleva espandere la sua egemonia anche su Gela”

“Dall’inchiesta emerge che Alberto Musto aveva intenzione di espandere la sua egemonia anche su Gela e occuparsi anche di altri settori, sempre nel campo di oli esausti, in particolare voleva concentrare la sua attenzione sugli oli minerali e sulla plastica”. Lo ha detto il Procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca nel corso della conferenza stampa per la maxi operazione che all’alba di oggi ha portato all’arresto di una trentina di persone. L’indagine ha raccolto gravi elementi indiziari sulla infiltrazione della famiglia mafiosa di Niscemi nel settore della raccolta degli oli vegetali esausti. I mafiosi imponevano accordi criminosi con ditte specializzate nel settore colluse. Alcune aziende, per un valore di 6 milioni di euro, sono state sottoposte a sequestro preventivo. L’operazione vede l’impiego di circa 200 carabinieri, supportati dalle unità cinofile, dallo squadrone Cacciatori di Sicilia e dal nono nucleo elicotteri.

E ancora nel corso della conferenza stampa ha detto: “”Una rilevante parte delle nostre risorse, e delle risorse della Polizia giudiziaria, è destinata al controllo del territorio e alla repressione dei reati, soprattutto quelli che destano particolare allarme sociale” (Adnkronos)