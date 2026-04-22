Laurea senza barriere: a Caltanissetta il Polo Universitario Digitale che rivoluziona il diritto allo studio nel cuore della Sicilia

Abbattere i costi dei fuorisede e conciliare lavoro, famiglia e formazione: la sede delle Università Pegaso-Mercatorum-San Raffaele di via Francesco Crispi, nel centro storico di Caltanissetta, diventa il punto di riferimento per la provincia nissena e parte dell’ennese.

Trasferirsi per studiare all’università è un traguardo ambìto, ma che spesso si scontra con una dura realtà logistica ed economica. Per molte famiglie, mantenere un figlio “fuorisede” comporta sacrifici enormi: affitti sempre più cari, spese per il vitto, costi di trasferimento e acquisito di libri. A questo si aggiunge il costo emotivo di allontanarsi dai propri affetti e l’impossibilità di coltivare le proprie passioni sul territorio.

Ma le barriere allo studio non sono solo economiche, sono anche temporali. C’è chi lavora a tempo pieno e non ha materialmente le ore per seguire le lezioni in presenza; c’è chi deve assistere familiari in precarie condizioni di salute; e c’è chi, pur avendo interrotto gli studi in passato, vorrebbe rimettersi in gioco senza dover stravolgere la propria quotidianità. Precludersi una laurea significa, purtroppo, rinunciare a preziose opportunità di crescita culturale e a posizioni lavorative più remunerative.

Oggi, per i cittadini del centro Sicilia, esiste un’alternativa concreta, prestigiosa e a portata di mano. Nel cuore del centro storico della città di Caltanissetta, in via Francesco Crispi n. 3, il Polo di orientamento delle Università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele offre la possibilità, con ben 122 corsi di laurea online, di conseguire un titolo accademico riconosciuto dal MUR azzerando i disagi della vita da fuorisede.

A chi si rivolge l’innovazione digitale.

L’offerta formativa telematica è progettata su misura per intercettare le esigenze di un vasto bacino di utenza che abbraccia il capoluogo nisseno e i vicini comuni delle provincie di Caltanissetta e di Enna.

Il Polo di orientamento nisseno di via Francesco Crispi n.3 è il punto di riferimento ideale per diverse tipologie di studenti:

* Il lavoratore e il professionista: chi non può frequentare fisicamente un ateneo, ma necessita del titolo per l’avanzamento di carriera. Un’opportunità colta in particolar modo dagli appartenenti alle Forze Armate e dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.), per i quali la laurea è uno snodo cruciale per le progressioni interne.

* Chi desidera riprendere gli studi: chi ha interrotto in passato la propria carriera accademica in altre università può rimettersi in gioco, recuperando e facendosi riconoscere gli esami già sostenuti.

* Il neodiplomato: il giovane che vuole iscriversi all’università per la prima volta, ma desidera parallelamente affacciarsi sùbito al mondo del lavoro, conciliando i due impegni grazie a lezioni accessibili comodamente online, dove e quando si preferisce.

Il vantaggio strategico: Caltanissetta come Sede d’Esami

Oltre alla flessibilità della didattica online e al netto abbattimento dei costi, il Polo di via Francesco Crispi vanta un vantaggio logistico fondamentale: Caltanissetta è sede d’esami.

Questo dettaglio assume oggi un’importanza vitale. A partire dal mese di maggio, infatti, nuovi disposizioni prevedono che gli esami svolti tramite piattaforma online debbano essere obbligatoriamente convalidati in presenza. Avere una sede fisica a pochi chilometri da casa, senza doversi sobbarcare faticosi e dispendiosi viaggi verso i grandi capoluoghi metropolitani, rappresenta un valore aggiunto inestimabile in termini di tempo, serenità e comodità per gli iscritti.

Il diritto allo studio non deve essere un lusso per pochi, né un percorso a ostacoli. Grazie al Polo di orientamento delle Università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, studiare e formarsi ad alti livelli restando saldamente radicati nella propria terra è finalmente una realtà.

A differenza di altre Università, le iscrizioni agli Atenei Digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele sono sempre aperte, non sono a numero chiuso e non è previsto alcun test d’ingresso. Il Polo di Orientamento di Caltanissetta, con sede di via Francesco Crispi n.3 è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19:30. E’ consigliato fissare un appuntamento telefonando allo 0934685127, oppure tramite whatsapp al 3516674648.