Caltanissetta. La Giunta esprime solidarietà al Consigliere Scalia per gli attacchi vergognosi ricevuti ieri in aula consiliare da Dierna e Palermo

Questi atteggiamenti scomposti, che hanno visto i due Consiglieri Comunali, alzarsi sino ad arrivare faccia a faccia con il Consigliere Angelo Scalia, al fine di infierire pesantemente contro il consigliere con un linguaggio e degli atteggiamenti che non possono e non devono rappresentare le istituzioni.

L’aula consiliare rappresenta un luogo dal forte valore simbolico e civico, che deve essere sempre preservato nel rispetto delle istituzioni e del confronto democratico.

Prendiamo nettamente le distanze da quanto accaduto ed esprimiamo piena solidarietà al Consigliere Angelo Scalia, vittima di un aggressione con parole forti, senza precedenti soprattutto in un’aula consiliare.

Riteniamo che episodi di questo tipo non debbano mai trovare spazio all’interno dell’aula consiliare e auspichiamo che il confronto politico possa tornare a svolgersi nel rispetto reciproco e delle regole democratiche.