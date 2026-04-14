Salute

Caltanissetta, Andrea Martorana conquista il bronzo nazionale per la scherma in carrozzina

Nunzia Caricchio

Caltanissetta, Andrea Martorana conquista il bronzo nazionale per la scherma in carrozzina

Mar, 14/04/2026 - 10:26

Condividi su:

È un risultato straordinario per Andrea Martorana e per tutto il movimento sportivo nisseno. Questo bronzo a Roma non è solo una medaglia, ma una conferma di maturità agonistica e mentale che lo proietta con forza verso i vertici della scherma in carrozzina italiana. Martorana ha dimostrato una forma fisica e psicologica eccellente, gestendo la gara con una lucidità tattica degna dei grandi campioni: cinque vittorie consecutive che testimoniano una superiorità netta nella fase a gironi. Come sottolineato dall’atleta stesso, la concentrazione e la tranquillità sono stati i fattori determinanti per la sua crescita. La sconfitta è arrivata solo contro l’avversario “storico”, attuale detentore del titolo mondiale, a dimostrazione che Andrea gioca ormai stabilmente nel “salotto buono” della categoria C. L’allenatrice Rosaria Valenti ha già tracciato la rotta per la finale nazionale di Roma: il terzo posto nazionale garantisce un tabellone iniziale più agevole, permettendo di gestire le energie; prima la prova regionale, poi un richiamo di preparazione atletica e tecnica intensiva; la continuità di risultati rende il sogno della convocazione in Nazionale un obiettivo concreto e meritato. “Non bisogna mai smettere di sognare. “Le parole di Martorana racchiudono l’essenza dello sport paralimpico: il superamento dei propri limiti attraverso il lavoro quotidiano e la resilienza. Con il supporto della sua allenatrice e la determinazione mostrata in pedana, la finale di giugno si preannuncia come un appuntamento imperdibile per la scherma siciliana.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta