Salute

Bergamo, sparatoria a Covo con due morti: responsabili in fuga

AdnKronos

Bergamo, sparatoria a Covo con due morti: responsabili in fuga

Sab, 18/04/2026 - 10:11

Condividi su:

(Adnkronos) –
Notte di sangue a Covo, nella bergamasca, dove nel corso di una sparatoria sono morti due uomini. Secondo le prime informazioni raccolte da AdnKronos, sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola. Stando a quanto si apprende, alcune persone coinvolte risulterebbero in fuga. Ancora da chiarire con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato il duplice omicidio. Sui fatti indaga la Procura di Bergamo. I due uomini uccisi, a quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbero di nazionalità indiana. L'agguato sarebbe avvenuto fuori da un capannone adibito a luogo di preghiera. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta