Agricoltura, la Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine. Sammartino: «Attraverso il vino racconteremo il nostro territorio e la sua storia»

La Sicilia del vino sbarca alla 58esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Saranno 164 le cantine che rappresenteranno la nostra regione a Veronafiere, dove si terrà la manifestazione. «Il brand Sicilia – dice l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – si conferma protagonista assoluto del Vinitaly. Un comparto che racconta il Made in Sicily in tutto il mondo avendo conquistato le frontiere dei mercati stranieri grazia a una formula vincente che lega un prodotto d’eccellenza alla narrazione del territorio».L’assessorato dell’Agricoltura, in collaborazione con i consorzi e gli enti che parteciperanno al Vinitaly, proporrà un programma senza precedenti ricco di panel e masterclass di qualità. Si registra per la prima volta nella storia della manifestazione una proficua sinergia tra l’assessorato e il dipartimento dei Beni culturali che culminerà con l’incontro “Millenni di storia e di vino” previsto il 13 aprile. La Regione Siciliana mira a sponsorizzare il connubio tra beni culturali e prodotti enogastronomici, caratteristica unica della regione. Saranno inoltre valorizzate le aziende bio che saranno presenti al padiglione Sicilia. Tra i temi salienti affrontati nel corso dei panel di quest’anno le frontiere dell’enoturismo e i nuovi linguaggi per comunicare il mondo del vino. Lunedì 13 aprile l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino sarà intervistato dal direttore del Tg1 Marco Chiocci.