La Sicilia del vino sbarca alla 58esima edizione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Saranno 164 le cantine che rappresenteranno la nostra regione a Veronafiere, dove si terrà la manifestazione. «Il brand Sicilia – dice l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – si conferma protagonista assoluto del Vinitaly. Un comparto che racconta il Made in Sicily in tutto il mondo avendo conquistato le frontiere dei mercati stranieri grazia a una formula vincente che lega un prodotto d’eccellenza alla narrazione del territorio».L’assessorato dell’Agricoltura, in collaborazione con i consorzi e gli enti che parteciperanno al Vinitaly, proporrà un programma senza precedenti ricco di panel e masterclass di qualità. Si registra per la prima volta nella storia della manifestazione una proficua sinergia tra l’assessorato e il dipartimento dei Beni culturali che culminerà con l’incontro “Millenni di storia e di vino” previsto il 13 aprile. La Regione Siciliana mira a sponsorizzare il connubio tra beni culturali e prodotti enogastronomici, caratteristica unica della regione. Saranno inoltre valorizzate le aziende bio che saranno presenti al padiglione Sicilia. Tra i temi salienti affrontati nel corso dei panel di quest’anno le frontiere dell’enoturismo e i nuovi linguaggi per comunicare il mondo del vino. Lunedì 13 aprile l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino sarà intervistato dal direttore del Tg1 Marco Chiocci.
Agricoltura, la Sicilia protagonista al Vinitaly con 164 cantine. Sammartino: «Attraverso il vino racconteremo il nostro territorio e la sua storia»
Ven, 10/04/2026 - 10:34
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