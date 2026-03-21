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Sciame sismico nel Messinese, il terremoto più forte di magnitudo 4.1 vicino Castel di Lucio

AdnKronos

Sciame sismico nel Messinese, il terremoto più forte di magnitudo 4.1 vicino Castel di Lucio

Sab, 21/03/2026 - 20:07

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(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Ingv-Roma alle 19:04 in provincia di Messina. L'epicentro a due chilometri a sud di Castel di Lucio e a una profondità di 26 chilometri.  Un'altra scossa di magnitudo 3.7 si è verificata un minuto prima a 4 chilometri da Pettineo (profondità di 27 km). A seguire, dopo l'evento più intenso, altre due scosse: una di magnitudo 3.3 alle 19:06 sempre nella zona di Castel di Lucio (2 km N e a una profondità di 21 km) e poi alle 19:15 di magnitudo 3.2 (4 km N e a una profondità di 26 km). 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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