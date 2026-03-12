Santa Caterina Inaugurato il comitato elettorale: al via la corsa verso le amministrative del 24 e 25 maggio del candidato sindaco Giuseppe Natale

SANTA CATERINA VILLARMOSA — Entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La scorsa Domenica è stato inaugurato il primo comitato elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Giuseppe Natale, alla guida del progetto civico “Volenterosi per Santa Caterina Villarmosa”.

La nuova sede elettorale, aperta in piazza Garibaldi 27, nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il confronto con la cittadinanza. L’inaugurazione ha rappresentato un momento di incontro con la comunità locale e ha segnato l’avvio ufficiale delle attività del gruppo che sostiene il candidato.

Il comitato si propone come uno spazio aperto al dialogo con cittadini, associazioni e realtà produttive del territorio. L’obiettivo è raccogliere proposte, idee e bisogni utili alla definizione di un programma amministrativo costruito sulle esigenze della città.

Nonostante il maltempo, l’iniziativa ha registrato una partecipazione significativa. La serata si è svolta in un clima di condivisione e partecipazione, con numerosi cittadini presenti per portare il proprio sostegno.

In occasione della Festa della Donna, durante l’evento è stata inoltre donata una mimosa alle presenti, gesto simbolico di attenzione e riconoscenza.

«Non ci ha fermato neppure la pioggia – ha dichiarato Giuseppe Natale –. Nonostante una serata non delle migliori, la manifestazione è stata partecipatissima. Questo ci dà ancora più forza ed entusiasmo. La nostra sede sarà un luogo di incontro dove parlare, ascoltare e confrontarci con i cittadini, con le associazioni e con il mondo produttivo della nostra comunità. Grazie di cuore a chi era presente, sfidando anche il maltempo, e a chi non è riuscito ad esserci fisicamente ma ci ha fatto sentire comunque la propria vicinanza».

Con l’apertura del comitato entra così nel vivo il percorso del progetto civico “Volenterosi per Santa Caterina Villarmosa”, che accompagnerà la candidatura di Natale nei prossimi mesi in vista dell’appuntamento elettorale di fine maggio.