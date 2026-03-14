Santa Caterina. Avviati i lavori per la posa delle colonnine di ricarica elettrica nel centro abitato

SANTA CATERINA. Sono stati avviati a Santa Caterina lavori per la posa delle colonnine di ricarica elettrica. L’installazione e l’attivazione delle prime colonnine di ricarica per veicoli elettrici nel nostro Comune sono considerate un messaggio forte verso un futuro nel quale l’energia alternativa dovrà prendere il posto delle energie esauribili.

Un risultato concreto perchè, fino ad oggi, il paese era completamente sprovvisto di punti di ricarica. L’intervento rientra nell’ambito del progetto Polis in collaborazione con Poste Italiane ed è a costo zero per il Comune. Le colonnine saranno realizzate in via Michele Capra e in via Nazario Sauro dove, una volta installate, sarà possibile effettuare le ricariche per consentire alle macchine elettriche di circolare.

Un progetto che, in definitiva, integra la mobilità sostenibile e una certa attenzione all’ambiente nel contesto di un Comune come quello caterinese che cresce e si modernizza per essere al passo con i tempi.