Sanità, Figuccia(Lega): “Stabilizzare gli Oss che hanno retto gli ospedali siciliani durante il Covid”

Mar, 10/03/2026 - 12:40

Palermo – “È tempo di riconoscere il lavoro di chi, nei mesi più duri dell’emergenza Covid, ha contribuito a tenere in piedi la sanità siciliana. La legge di Stabilità regionale prevede misure che consentono di valorizzare e stabilizzare il personale che ha operato durante la pandemia anche con mansioni diverse da quelle formalmente previste per gli Oss, ma di fatto assimilabili all’assistenza socio-sanitaria all’interno delle strutture ospedaliere. Parliamo di lavoratori che hanno prestato servizio per almeno sei mesi durante la pandemia e per complessivi 18 mesi tra il 2020 e il 2025, garantendo un supporto essenziale nei reparti, nelle corsie e accanto ai pazienti ricoverati”. Così Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana. “Si tratta di personale che ha svolto una funzione indispensabile nelle strutture sanitarie e che oggi può rappresentare una risorsa fondamentale per affrontare la grave carenza di organico con cui molte aziende ospedaliere sono costrette a fare i conti – aggiunge Figuccia -. Per questo chiediamo che anche in Sicilia venga applicata la norma prevista dalla legge di stabilità regionale e che le Asp, a partire da quella di Palermo, avviino le procedure di stabilizzazione. Il riferimento è anche a quei lavoratori che non sono stati direttamente assunti con contratti a tempo determinato dalle aziende sanitarie, ma che hanno comunque prestato servizio attraverso società e cooperative in appalto o in convenzione, svolgendo attività indispensabili per il funzionamento dei reparti”, conclude l’espondente leghista.

