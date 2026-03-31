Presentato all’ARS dal gruppo M5S – Grande Sicilia un disegno di legge per istituire lo psicologo nei Pronto Soccorso

I deputati regionali del gruppo Mpa–Grande Sicilia, on. Santo Primavera e on. Giuseppe Lombardo, hanno presentato all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge che introduce la figura dello psicologo all’interno dei Pronto Soccorso dell’Isola. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il sistema sanitario non deve limitarsi a rispondere ai bisogni clinici immediati, ma deve saper affrontare anche le fragilità psicologiche che emergono nei momenti di emergenza.

Le aree di attesa dei Pronto Soccorso, infatti, sono spesso luoghi ad alta tensione emotiva, segnati da ansia, paura e incertezza, condizioni che possono generare stress e conflitti sia tra utenti che nei confronti del personale sanitario. Il disegno di legge prevede la presenza di almeno uno psicologo nei presidi ospedalieri dotati di Pronto Soccorso, in particolare nelle fasce orarie di maggiore affluenza, con funzioni di accoglienza, supporto emotivo, mediazione e gestione delle situazioni di crisi.

«Con questo provvedimento – dichiarano i deputati Primavera e Lombardo – vogliamo compiere un passo concreto verso una sanità più umana e completa, capace di prendersi cura della persona nella sua interezza. Nei Pronto Soccorso non si affrontano soltanto emergenze fisiche, ma anche momenti di grande fragilità emotiva che meritano attenzione e competenze specifiche. La presenza dello psicologo – proseguono – consentirà di ridurre i livelli di ansia e aggressività, migliorare la comunicazione tra cittadini e operatori sanitari e prevenire situazioni di disagio più gravi, contribuendo al tempo stesso a migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario».

Il testo si inserisce nel solco delle linee di indirizzo nazionali già adottate in materia e punta a rafforzare il modello organizzativo dei Pronto Soccorso siciliani, introducendo un approccio integrato tra assistenza sanitaria e supporto psicologico. «Si tratta di una proposta di buon senso – concludono Primavera e Lombardo – che guarda alla qualità dei servizi e al benessere complessivo dei cittadini, con l’obiettivo di rendere i nostri ospedali luoghi sempre più accoglienti, efficienti e vicini ai bisogni reali delle persone».