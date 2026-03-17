Poste Italiane. In Provincia di Caltanissetta per la Festa del Papà disponibile cartolina filatelica

Poste Italiane festeggia anche quest’anno la Festa del Papà, in calendario giovedì 19 marzo, con una cartolina filatelica e alcuni annulli dedicati. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare.
La colorata cartolina “Ciao Papà!” è in vendita al prezzo di 1,00€ negli uffici postali con sportello filatelico di Caltanissetta Leone e Gela, oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale.
Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è online il sito filatelia.poste.it/index.html.