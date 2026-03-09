Montedoro è entrato nell’elenco dei Comuni montani riconosciuti dallo Stato

MONTEDORO. Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026, il Comune di Montedoro entra ufficialmente nell’elenco dei Comuni montani riconosciuti dallo Stato, secondo i nuovi criteri nazionali di classificazione.

Si tratta di un passaggio significativo che consente l’accesso a strumenti specificamente dedicati allo sviluppo delle aree montane.

Questo nuovo status permetterà di attivare misure mirate per contrastare il calo demografico, sostenere i giovani e le famiglie, promuovere l’imprenditorialità locale e valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e agricolo del territorio. Tra le principali opportunità previste dalla legge 131/2025 ci sono:

Agevolazioni fiscali sugli interessi dei mutui per i giovani che acquistano la prima casa nel Comune.

Crediti d’imposta per gli under 41 che avviano micro e piccole imprese a Montedoro.

Incentivo fiscale del 10% per investimenti destinati alla tutela dell’ambiente e ai servizi ecosistemici.

Misure di sostegno per il personale sanitario e scolastico.

Esonero contributivo fino a 8.000 euro annui per le aziende che assumono giovani under 41 trasferiti nel territorio e impiegati in modalità agile.

Agevolazioni su affitto o mutuo per medici e operatori sanitari, al fine di garantire una presenza stabile dei servizi sanitari.

Incentivi abitativi e punteggi aggiuntivi in graduatoria per docenti e personale scolastico che operano nelle scuole di montagna, assicurando continuità didattica.

Crediti d’imposta per investimenti nel settore agricolo e per interventi di salvaguardia e sostenibilità ambientale.

Accesso a fondi nazionali specifici per la montagna e a trasferimenti aggiuntivi destinati a servizi, infrastrutture e miglioramento della qualità della vita.

Il riconoscimento come Comune montano rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la coesione sociale, stimolare nuova economia e costruire un futuro più solido e attrattivo per Montedoro.