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Milano, 92enne spara alla badante: la donna è gravemente ferita

AdnKronos

Milano, 92enne spara alla badante: la donna è gravemente ferita

Gio, 26/03/2026 - 18:47

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(Adnkronos) – Un anziano di 92 anni ha sparato nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, alla badante ferendola in modo grave. E' successo in un appartamento in via Faenza, zona Barona, a Milano.  L'uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti. La donna, una 46enne romena, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. Ferita in modo grave non sembrerebbe però in pericolo di vita. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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