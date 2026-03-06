Mandorlo in Fiore, treni straordinari Agrigento-Valle dei Templi: iniziativa di Fondazione FS e FS treni turistici Italiani

In occasione del week-end conclusivo della Festa del Mandorlo in Fiore, ad AGRIGENTO, sabato 14 e domenica 15 marzo tornano i collegamenti ferroviari turistici sulla Ferrovia dei Templi, tra il capoluogo, la Valle dei Templi e Porto Empedocle, per un totale di 26 treni previsti. L’iniziativa è di Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani che, come ogni anno, offrono a turisti e cittadini l’opportunità di raggiungere direttamente in treno i luoghi degli spettacoli, la Valle dei Templi e l’ottocentesco Parco Ferroviario di Porto Empedocle, un vero e proprio museo a cielo aperto delle Ferrovie dello Stato.

In particolare, sabato 14 marzo, l’offerta ferroviaria è dedicata a scuole e comitive. Partendo dalle stazioni di AGRIGENTO Centrale o AGRIGENTO Bassa sarà possibile raggiungere il Giardino della Kolymbethra, porta d’accesso al Parco archeologico della Valle dei Templi, a pochi metri dalla fermata Tempio di Vulcano. Per le classi scolastiche che volessero organizzare visite guidate all’interno del Giardino è prevista una tariffa agevolata di quattro euro a partecipante con gratuità per un accompagnatore per ciascuna classe.

Sia nella giornata di sabato 14 che di domenica 15 marzo è prevista l’apertura al pubblico del Parco Ferroviario della stazione di Porto Empedocle Centrale, hub museale della Fondazione FS che custodisce la storia delle ferrovie siciliane. Scuole e comitive munite di biglietto ferroviario, grazie alla collaborazione con l’associazione Ferrovie Kaos, potranno visitare gratuitamente la collezione di cimeli, i plastici ferroviari e assistere alla proiezione immersiva che racconta i 150 anni della Ferrovia dei Templi all’interno dell’ex Magazzino merci, oggi sala convegni multimediale di ultima generazione.

Domenica 15 marzo, invece, l’ingresso alla Valle sarà riservato esclusivamente ai possessori del biglietto per assistere allo spettacolo finale del festival del Mandorlo in Fiore, mentre per l’accesso al Giardino è previsto il contributo di un euro a partecipante. I biglietti per viaggiare a bordo dei treni turistici possono essere acquistati a partire dal 7 marzo su tutti i canali di vendita di Trenitalia, presso le biglietterie, tramite app e sul sito www.fondazionefs.it. La tariffa adulti per la corsa semplice è di 4 euro. Per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti è prevista una riduzione del 50%, quindi 2 euro, mentre i bambini da 0 a 4 anni non compiuti viaggiano gratuitamente.