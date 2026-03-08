Salute

Lo sport nisseno esulta per il quarto posto di Francesco Mastrosimone ai campionati italiani di sollevamento pesi Under 17 a Roma

Redazione 1

Lo sport nisseno esulta per il quarto posto di Francesco Mastrosimone ai campionati italiani di sollevamento pesi Under 17 a Roma

Dom, 08/03/2026 - 20:21

Condividi su:

CALTANISSETTA. Un promettente quarto posto è stato conquistato da Francesco Mastrosimone al suo esordio ai campionati italiani Under17 di pesistica che si svolgono a Roma.

L’atleta della sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Caltanissetta ha, infatti, sollevato 72 chilogrammi nello strappo e 91 nello slancio, lambendo il podio.

Francesco è stato allenato dall’istruttore Mirco Scarantino confermando di essere un atleta in decisa ascesa e al quale, certamente, la prossima volta il podio non sfuggirà in una competizione nazionale. A Francesco anche gli auguri da parte di tutta la Questura di Caltanissetta.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta