Lo sport nisseno esulta per il quarto posto di Francesco Mastrosimone ai campionati italiani di sollevamento pesi Under 17 a Roma

CALTANISSETTA. Un promettente quarto posto è stato conquistato da Francesco Mastrosimone al suo esordio ai campionati italiani Under17 di pesistica che si svolgono a Roma.
L’atleta della sezione di pesistica giovanile delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Caltanissetta ha, infatti, sollevato 72 chilogrammi nello strappo e 91 nello slancio, lambendo il podio.
Francesco è stato allenato dall’istruttore Mirco Scarantino confermando di essere un atleta in decisa ascesa e al quale, certamente, la prossima volta il podio non sfuggirà in una competizione nazionale. A Francesco anche gli auguri da parte di tutta la Questura di Caltanissetta.