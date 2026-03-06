Inps, arrivano nuovi modelli Dsu: aggiornate attestazioni Isee 2026

(Adnkronos) – Sono disponibili i nuovi modelli della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Lo comunica l'Inps, che ha aggiornato automaticamente le attestazioni Isee delle dichiarazioni presentate nel 2026. L’adeguamento recepisce le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026, e riguardano in particolare l’introduzione dell’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione che si applica a: assegno di inclusione, supporto per la formazione e il lavoro, assegno unico e universale per i figli a carico, bonus asilo nido, bonus nuovi nati. Con l’aggiornamento del modello Dsu sono state inoltre adeguate le istruzioni di compilazione e aggiornati i riferimenti ai dati fiscali relativi all’anno d’imposta 2024. Tra le modifiche introdotte figura anche l’adeguamento delle sezioni dedicate ai nuclei familiari con figli ai fini delle maggiorazioni per il calcolo dell’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Per l’anno 2026, inoltre, non rilevano nel calcolo dell’Isee gli immobili distrutti o dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali.

