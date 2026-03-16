Caltanissetta. Referendum 2026, apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale

La Responsabile dell’Ufficio di coordinamento del Servizio Elettorale, Angela Maria Di Gesu, ha diramato una nota relativa all’apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale.
Il suddetto ufficio, infatti, osserverà degli orari addizionali nei giorni antecedenti e nel corso del Referendum confermativo in programma in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 (leggi il quesito) al fine di assicurare ai cittadini l’immediato rilascio della tessera elettorale, utile all’esercizio del voto.
L’Ufficio Elettorale si atterrà ai seguenti orari di apertura straordinaria:
Martedì 17 marzo 2026: 15:30 – 17:30
Mercoledì 18 marzo 2026: 15:30 – 17:30
Venerdì 20 marzo 2026: 15:30 – 17:30
Sabato 21 marzo 2026: 09:00 – 18:00 (orario continuato)
Domenica 22 marzo 2026: 07:00 – 23:00 (orario continuato)
Lunedì 23 marzo 2026: 07:00 – 15:00 (orario continuato)
Il rilascio della tessera elettorale è consentito al diretto interessato munito di documento di identità valido o ad altro soggetto munito di apposita delega sottoscritta dal delegante, corredata della copia dei documenti di identità del delegante e del delegato.
Si precisa che il cittadino non è tenuto ad effettuare la relativa prenotazione, poiché è consentito recarsi direttamente presso l’Ufficio Elettorale (Corso Umberto I n° 134, Caltanissetta) senza concordare alcun appuntamento.