Beni culturali, convenzione tra assessorato e Lumsa di Palermo. Scarpinato: «Valore aggiunto per i giovani chiamati a scegliere il loro futuro»

Prende il via la convenzione tra l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana della Regione Siciliana e l’università Lumsa di Palermo, finalizzata alla formazione degli studenti. L’accordo, sottoscritto questa mattina, è rivolto agli iscritti al corso di Management consulting, nell’ambito della laurea magistrale in Economia e management per l’anno accademico 2026-2027. La convenzione avrà durata annuale e potrà essere rinnovata.«Non è la prima volta che promuoviamo iniziative di questo tipo – ha detto l’assessore Francesco Paolo Scarpinato – consapevoli dell’opportunità che può rappresentare per i giovani, chiamati a compiere scelte sempre più orientate e consapevoli».Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di due percorsi formativi: il primo dedicato alla promozione e valorizzazione dei parchi archeologici, il secondo incentrato sulla gestione dei processi di comunicazione esterna dell’assessorato attraverso il sito istituzionale e i canali social.