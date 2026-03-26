Affari Tuoi, stasera non va in onda: ecco quando torna De Martino

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Stop per Affari Tuoi. Il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino questa sera, giovedì 26 marzo, non andrà in onda per lasciare spazio a un evento sportivo. A partire dalle 20.45, infatti, su Rai1 sarà visibile la sfida tra Italia-Irlanda del Nord, valida per i playoff di qualificazioni per i Mondiali 2026. Gli azzurri del ct Gennaro Gattuso sfidano l'Irlanda del Nord – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena di Bergamo nella semifinale degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata di scena al via il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. In caso di vittoria la Nazionale affronterebbe, in trasferta, la vincente di Galles-Bosnia. Piccolo cambiamento di palinsesto ma solo per una serata. Stefano De Martino, affiancato da Herbert Ballerina, tornerà regolarmente in onda venerdì 27 marzo.

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