Acquaviva Platani, consegnato al comune scuolabus per i ragazzi

ACQUAVIVA PLATANI – “Con grande soddisfazione comunico alla nostra comunità che questa mattina è stato consegnato al Comune il nuovo scuolabus destinato agli studenti acquavivesi. Non appena saranno completati gli ultimi adempimenti necessari (assicurazione, regolamento e altre procedure), il mezzo verrà subito messo in servizio per garantire un importante supporto alle famiglie e ai nostri ragazzi”. Così, ieri mattina la comunicazione del primo cittadino Salvatore Caruso. “Un ringraziamento va agli Amministratori comunali, all’Ufficio Tecnico che ha curato tutte le procedure per l’acquisto, e all’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale che ha erogato al nostro Comune il contributo per l’acquisto dello scuolabus. Un altro obiettivo raggiunto per la nostra comunità, un traguardo che ci rende particolarmente felic”i.