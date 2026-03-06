Acquaviva Platani, consegnato al comune scuolabus per i ragazzi

ACQUAVIVA PLATANI – “Con grande soddisfazione comunico alla nostra comunità che questa mattina è stato consegnato al Comune il nuovo scuolabus destinato agli studenti acquavivesi. Non appena saranno completati gli ultimi adempimenti necessari (assicurazione, regolamento e altre procedure), il mezzo verrà subito messo in servizio per garantire un importante supporto alle famiglie e ai nostri ragazzi”. Così, ieri mattina la comunicazione del primo cittadino Salvatore Caruso. “Un ringraziamento va agli Amministratori comunali, all’Ufficio Tecnico che ha curato tutte le procedure per l’acquisto, e all’Assessorato Regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale che ha erogato al nostro Comune il contributo per l’acquisto dello scuolabus. Un altro obiettivo raggiunto per la nostra comunità, un traguardo che ci rende particolarmente felic”i.
di Redazione 3 Ven, 06/03/2026 - 08:45