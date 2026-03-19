A Palazzo Sgadari incontro aperto a tutti. Enzo Munì “Mussomeli ha bisogno di confronto di idee e di presenza sul territorio”

MUSSOMELI – Sarà, alla presenza dell’onorevole Ismaele La Vardera candidato alla Presidenza della Regione Siciliana, l’incontro a Palazzo Sgadari per il prossimo 27 marzo alle ore 12, annunciato dal consigliere comunale Enzo Munì. Lo stesso scrive sulla locandina di invito: “Mussomeli ha bisogno di confronto vero, di idee e di presenza sul territorio. Avremo l’occasione di incontrarci e discutere insieme del futuro della nostra comunità. Un momento aperto a tutti, per ascoltare, confrontarsi e costruire”. Assieme a La Vardera ci sarà Miguel Donegani.