Sicurezza, via libera del Consiglio dei Ministri a dl e ddl

Sono 29 gli articoli che compongono lo schema del ddl Sicurezza, disegno di legge recante ‘Disposizioni in materia di Sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del ministero dell’Interno’, sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi.

Si va, secondo la bozza, dalla tutela dei giornalisti e del personale ferroviario, alle modifiche al codice di procedura penale in materia di occupazione arbitraria di immobili, fino all’istituzione della rete territoriale dell’alleanza educativa per le famiglie anche “al fine di prevenire il disagio giovanile”.

Previsti anche il potenziamento dei presidi di Polizia di Stato sul territorio e dell’azione di vigilanza sui litorali, nonché il rafforzamento dell’azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria, nonché disposizioni in materia di locazioni, oltre all’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze di polizia.

C’è anche l’istituzione della Direzione centrale dei reparti mobili e dei reparti speciali della Polizia di Stato nonché della Direzione centrale per la formazione. Fra le varie misure, viene introdotta l’aggravante dell'”avere, nei delitti colposi contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà morale, commesso il fatto contro gli iscritti all’albo, negli elenchi o nel registro previsti dalla legge sull’ordinamento della professione di giornalista, ovvero contro i direttori di giornali quotidiani o di altre pubblicazioni periodiche non iscritti all’albo, nell’atto o a causa della propria attività giornalistica o dell’incarico di direzione”