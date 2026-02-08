Sicurezza digitale, il Codacons promuove un vademecum per la tutela dei cittadini

L’utilizzo quotidiano di Internet, dei social network e dei servizi digitali rappresenta ormai una componente essenziale della vita dei cittadini, ma espone anche a rischi crescenti legati a truffe online, phishing, furti di identità e violazioni della privacy. Fenomeni che colpiscono tutte le fasce d’età e che spesso trovano gli utenti impreparati ad affrontarli.
In questo contesto il Codacons, su iniziativa promossa da Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons, lancia il Vademecum per la sicurezza digitale dei cittadini, uno strumento informativo pensato per fornire indicazioni chiare, pratiche e accessibili sui principali rischi connessi all’utilizzo delle tecnologie digitali.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Digitalmentis e della campagna della Regione Siciliana “Digito a tutte le età”, finalizzate a promuovere la consapevolezza digitale, la prevenzione dei rischi online e la tutela dei diritti dei cittadini nell’uso delle nuove tecnologie, con particolare attenzione a tutte le generazioni.
“La sicurezza digitale non riguarda soltanto gli aspetti tecnici – afferma Tanasi – ma incide direttamente sulla tutela dei diritti delle persone. Oggi è fondamentale mettere i cittadini nelle condizioni di riconoscere i pericoli del web, sapere come prevenirli e conoscere gli strumenti di tutela disponibili”.
La diffusione di buone pratiche digitali rappresenta un’esigenza di interesse pubblico, anche alla luce dell’aumento dei reati informatici e delle segnalazioni che coinvolgono cittadini di ogni età.
Il vademecum è stato concepito come una guida completa e accessibile, rivolta a cittadini di tutte le età, con particolare attenzione a giovani, famiglie e persone meno esperte nell’uso delle tecnologie digitali, con l’obiettivo di offrire un orientamento concreto per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali.
VADEMECUM PER LA SICUREZZA DIGITALE DEI CITTADINI
Linee guida per un uso consapevole di Internet e dei servizi digitaliLa diffusione delle tecnologie digitali ha profondamente trasformato il modo di comunicare, lavorare, informarsi e accedere ai servizi pubblici e privati. Accanto alle opportunità offerte dal digitale, è però necessario conoscere e prevenire i rischi connessi al suo utilizzo, al fine di tutelare i propri diritti e la propria sicurezza.
Il presente vademecum ha finalità informative e preventive e fornisce indicazioni chiare, semplici e operative per aiutare i cittadini a muoversi nel mondo digitale in modo più sicuro e consapevole.
1. TRUFFE ONLINE
Le truffe online sono in costante aumento e colpiscono utenti di ogni età.
È necessario prestare particolare attenzione a:
richieste improvvise di denaro o dati personali;
messaggi che fanno leva su urgenza, paura o promesse di guadagni facili;
comunicazioni provenienti da mittenti sconosciuti o non verificabili;
offerte eccessivamente vantaggiose rispetto al mercato.
Regola fondamentale: enti pubblici, istituti bancari e aziende affidabili non richiedono mai dati sensibili tramite email, SMS o social network.
2. PHISHING E COMUNICAZIONI FRAUDOLENTE
Il phishing consiste nel tentativo di sottrarre informazioni personali simulando comunicazioni ufficiali.Occorre diffidare di:
messaggi che invitano a “verificare”, “aggiornare” o “bloccare” account;
link che rimandano a siti web apparentemente ufficiali ma non autentici;
richieste di password, PIN o codici temporanei.
3. DATI PERSONALI E PRIVACY
I dati personali hanno un valore economico e giuridico e devono essere adeguatamente protetti.
È consigliabile:
limitare la diffusione di informazioni personali online;
verificare periodicamente le impostazioni di privacy;
evitare la pubblicazione di documenti, immagini o dati sensibili.
4. PASSWORD E SICUREZZA DEGLI ACCOUNT
Le credenziali di accesso rappresentano la prima difesa contro accessi non autorizzati.
Buone pratiche:
utilizzare password diverse per ciascun servizio;
evitare riferimenti personali facilmente intuibili;
cambiare periodicamente le password;
attivare sistemi di autenticazione a due fattori, quando disponibili.
5. SOCIAL NETWORK
I social network sono spazi pubblici digitali.
È importante ricordare che:
ogni contenuto pubblicato può essere copiato e diffuso;
commenti e immagini possono avere conseguenze personali, lavorative e legali;
è necessario mantenere un comportamento corretto e responsabile.
6. SMARTPHONE E APPLICAZIONI
Per un utilizzo sicuro dei dispositivi mobili:
installare applicazioni esclusivamente da store ufficiali;
mantenere dispositivi e applicazioni costantemente aggiornati;
proteggere l’accesso al dispositivo con sistemi di blocco adeguati.
7. IN CASO DI TRUFFA O ABUSO DIGITALE
In presenza di sospetti:
interrompere immediatamente ogni comunicazione;
non fornire ulteriori dati personali;
conservare messaggi, email, schermate e prove utili;procedere alla segnalazione.
8. PAGAMENTI DIGITALI E ACQUISTI ONLINE
L’utilizzo di strumenti di pagamento digitali richiede particolare attenzione.
È consigliabile:
verificare sempre l’affidabilità dei siti di e-commerce;diffidare di richieste di pagamento tramite ricariche, buoni o criptovalute;
controllare regolarmente estratti conto e movimenti bancari;
utilizzare sistemi di pagamento tracciabili e sicuri.
9. MINORI E UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL DIGITALE
L’accesso precoce alle tecnologie rende fondamentale il ruolo educativo degli adulti.
Si raccomanda:
la supervisione dei contenuti fruiti dai minori;
attenzione ai contatti con sconosciuti online;
educazione alla condivisione responsabile di immagini e informazioni;
dialogo costante sui rischi e sulle regole di comportamento digitale.
10. SEGNALAZIONI E ASSISTENZA
In caso di truffe online, tentativi di raggiro, furto di identità digitale o altre irregolarità connesse all’utilizzo dei servizi digitali, è opportuno rivolgersi tempestivamente agli organi di polizia competenti, in particolare alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, specializzata nel contrasto ai reati informatici, oppure alle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri presenti sul territorio.
Parallelamente, i cittadini possono contattare il Codacons per ricevere assistenza, informazioni e orientamento sulle azioni da intraprendere, scrivendo all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com, tramite WhatsApp al numero 371 5201706 o telefonando al 095 441010.
La sicurezza digitale è una responsabilità condivisa. Conoscere i rischi, adottare comportamenti prudenti e utilizzare in modo consapevole gli strumenti digitali rappresenta oggi una condizione essenziale per tutelare i propri diritti, la propria identità e la propria sicurezza nell’ambiente online.