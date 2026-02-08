Sicurezza Digitale, Codacons: il vademecum per la tutela dei cittadini

L’utilizzo quotidiano di Internet, dei social network e dei servizi digitali rappresenta ormai una componente essenziale della vita dei cittadini, ma espone anche a rischi crescenti legati a truffe online, phishing, furti di identità e violazioni della privacy. Fenomeni che colpiscono tutte le fasce d’età e che spesso trovano gli utenti impreparati ad affrontarli.

In questo contesto il Codacons, su iniziativa promossa da Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons, lancia il Vademecum per la sicurezza digitale dei cittadini, uno strumento informativo pensato per fornire indicazioni chiare, pratiche e accessibili sui principali rischi connessi all’utilizzo delle tecnologie digitali.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Digitalmentis e della campagna della Regione Siciliana “Digito a tutte le età”, finalizzate a promuovere la consapevolezza digitale, la prevenzione dei rischi online e la tutela dei diritti dei cittadini nell’uso delle nuove tecnologie, con particolare attenzione a tutte le generazioni.

“La sicurezza digitale non riguarda soltanto gli aspetti tecnici – afferma Tanasi – ma incide direttamente sulla tutela dei diritti delle persone. Oggi è fondamentale mettere i cittadini nelle condizioni di riconoscere i pericoli del web, sapere come prevenirli e conoscere gli strumenti di tutela disponibili”.

La diffusione di buone pratiche digitali rappresenta un’esigenza di interesse pubblico, anche alla luce dell’aumento dei reati informatici e delle segnalazioni che coinvolgono cittadini di ogni età.

Il vademecum è stato concepito come una guida completa e accessibile, rivolta a cittadini di tutte le età, con particolare attenzione a giovani, famiglie e persone meno esperte nell’uso delle tecnologie digitali, con l’obiettivo di offrire un orientamento concreto per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali.

VADEMECUM PER LA SICUREZZA DIGITALE DEI CITTADINI

Linee guida per un uso consapevole di Internet e dei servizi digitaliLa diffusione delle tecnologie digitali ha profondamente trasformato il modo di comunicare, lavorare, informarsi e accedere ai servizi pubblici e privati. Accanto alle opportunità offerte dal digitale, è però necessario conoscere e prevenire i rischi connessi al suo utilizzo, al fine di tutelare i propri diritti e la propria sicurezza.

Il presente vademecum ha finalità informative e preventive e fornisce indicazioni chiare, semplici e operative per aiutare i cittadini a muoversi nel mondo digitale in modo più sicuro e consapevole.

1. TRUFFE ONLINE

Le truffe online sono in costante aumento e colpiscono utenti di ogni età.

È necessario prestare particolare attenzione a:

richieste improvvise di denaro o dati personali;

messaggi che fanno leva su urgenza, paura o promesse di guadagni facili;

comunicazioni provenienti da mittenti sconosciuti o non verificabili;

offerte eccessivamente vantaggiose rispetto al mercato.

Regola fondamentale: enti pubblici, istituti bancari e aziende affidabili non richiedono mai dati sensibili tramite email, SMS o social network.

2. PHISHING E COMUNICAZIONI FRAUDOLENTE

Il phishing consiste nel tentativo di sottrarre informazioni personali simulando comunicazioni ufficiali.Occorre diffidare di:

messaggi che invitano a “verificare”, “aggiornare” o “bloccare” account;

link che rimandano a siti web apparentemente ufficiali ma non autentici;

richieste di password, PIN o codici temporanei.

3. DATI PERSONALI E PRIVACY

I dati personali hanno un valore economico e giuridico e devono essere adeguatamente protetti.

È consigliabile:

limitare la diffusione di informazioni personali online;

verificare periodicamente le impostazioni di privacy;

evitare la pubblicazione di documenti, immagini o dati sensibili.

4. PASSWORD E SICUREZZA DEGLI ACCOUNT

Le credenziali di accesso rappresentano la prima difesa contro accessi non autorizzati.

Buone pratiche:

utilizzare password diverse per ciascun servizio;

evitare riferimenti personali facilmente intuibili;

cambiare periodicamente le password;

attivare sistemi di autenticazione a due fattori, quando disponibili.

5. SOCIAL NETWORK

I social network sono spazi pubblici digitali.

È importante ricordare che:

ogni contenuto pubblicato può essere copiato e diffuso;

commenti e immagini possono avere conseguenze personali, lavorative e legali;

è necessario mantenere un comportamento corretto e responsabile.

6. SMARTPHONE E APPLICAZIONI

Per un utilizzo sicuro dei dispositivi mobili:

installare applicazioni esclusivamente da store ufficiali;

mantenere dispositivi e applicazioni costantemente aggiornati;

proteggere l’accesso al dispositivo con sistemi di blocco adeguati.

7. IN CASO DI TRUFFA O ABUSO DIGITALE

In presenza di sospetti:

interrompere immediatamente ogni comunicazione;

non fornire ulteriori dati personali;

conservare messaggi, email, schermate e prove utili;procedere alla segnalazione.



8. PAGAMENTI DIGITALI E ACQUISTI ONLINE

L’utilizzo di strumenti di pagamento digitali richiede particolare attenzione.

È consigliabile:

verificare sempre l’affidabilità dei siti di e-commerce;diffidare di richieste di pagamento tramite ricariche, buoni o criptovalute;

controllare regolarmente estratti conto e movimenti bancari;

utilizzare sistemi di pagamento tracciabili e sicuri.

9. MINORI E UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL DIGITALE

L’accesso precoce alle tecnologie rende fondamentale il ruolo educativo degli adulti.

Si raccomanda:

la supervisione dei contenuti fruiti dai minori;

attenzione ai contatti con sconosciuti online;

educazione alla condivisione responsabile di immagini e informazioni;

dialogo costante sui rischi e sulle regole di comportamento digitale.

10. SEGNALAZIONI E ASSISTENZA

In caso di truffe online, tentativi di raggiro, furto di identità digitale o altre irregolarità connesse all’utilizzo dei servizi digitali, è opportuno rivolgersi tempestivamente agli organi di polizia competenti, in particolare alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, specializzata nel contrasto ai reati informatici, oppure alle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri presenti sul territorio.

Parallelamente, i cittadini possono contattare il Codacons per ricevere assistenza, informazioni e orientamento sulle azioni da intraprendere, scrivendo all’indirizzo sportellocodacons@gmail.com, tramite WhatsApp al numero 371 5201706 o telefonando al 095 441010.

La sicurezza digitale è una responsabilità condivisa. Conoscere i rischi, adottare comportamenti prudenti e utilizzare in modo consapevole gli strumenti digitali rappresenta oggi una condizione essenziale per tutelare i propri diritti, la propria identità e la propria sicurezza nell’ambiente online.